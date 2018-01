Vrachtwagen rijdt in op auto 02u46 0 Foto Kristof Pieters De Peugeot 307 werd langs achter aangereden door een vrachtwagen en kwam tegen de vangrail rechts van de weg terecht. De wagen was rijp voor de schroothoop. Waasmunster Woensdagavond werd op de E17 richting Antwerpen een personenwagen aangereden door een vrachtwagen. Mogelijk kwam dit door slechte zichtbaarheid, op de plaats van het ongeluk was de verlichting op de snelweg gedoofd.

Op de E17 richting Antwerpen deed zich woensdagavond een zwaar ongeval voor ter hoogte van Waasmunster. Een traag rijdende Peugeot 307 werd achteraan aangereden door een vrachtwagen.





Verlichting gedoofd

Op het moment van het ongeval was de verlichting op de snelweg gedoofd en was het aardedonker op de plaats van het ongeval. De klap was bijzonder zwaar. De aangereden auto kwam tegen de vangrail rechts van de snelweg terecht. De bestuurder werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De vrachtwagen kwam een paar honderd meter verder tot stilstand op de pechstrook. De chauffeur bleef ongedeerd. File veroorzaakte het ongeval niet.





De brandweer kwam ter plaatse voor het beveiligen van de interventieplaats en het opkuisen van de weg. Die lag over een afstand van ruim 50 meter vol brokstukken en glas. (PKM)