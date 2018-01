Voormalige La Famiglia kort en klein geslagen RESTAURANT VERDWIJNT BINNENKORT ONDER SLOOPHAMER KRISTOF PIETERS

02u47 1 Kristof Pieters De ravage in het restaurant is groot: de muren zijn beklad met graffiti, het resterende meubilair werd vernietigd. Waasmunster Het voormalig Italiaanse restaurant La Famiglia op de Heide in Waasmunster is door vandalen kort en klein geslagen. Zowat alle ruiten moesten eraan geloven en ook het weinig resterende meubilair werd kapot geslagen. De muren staan vol graffiti. De politie onderzoekt de zaak. De zaak werd na een faillissement verkocht en zal binnenkort onder de sloophamer verdwijnen.

Het is een raadsel hoe de vandalen ongemerkt zo tekeer konden gaan. De inkomdeur in gewapend glas werd verbrijzeld en bijna alle ramen van het restaurant werden stuk geslagen. Ook binnen is de ravage enorm groot. Alle muren werden vol graffiti gespoten. Toch zijn er geen getuigen. Het restaurant is gelegen in de Ommegangsdreef, een heel residentiele villabuurt. Buurtbewoners maken zich wel zorgen over de verloedering van het vroegere restaurant. Voorlopig neemt niemand de moeite om de boel op te kuisen.





De zaak is een bekend horecamonument op de Heide in Waasmunster. Jaren werd het uitgebaat onder de naam Dennenland, dat na een opeenvolging van uitbaters en een gerechtelijk onderzoek naar fraude in 2013 definitief de deuren sloot. Daarna nam Atilla Usul, ook bekend als 'Don Ati', de zaak over met zijn oom Sabri Usul. Ze brachten er niet alleen het Italiaanse restaurant La Famiglia in onder, maar ook een feestzaal.





Kristof Pieters De toegangsdeur in gewapend glas werd verbrijzeld.

Onbetaalde rekeningen

In 2014 kwam de zaak andermaal in opspraak toen de uitbaters de strandbar Heide Beach openden naast het restaurant. Na klachten van omwonenden trok de gemeente de vergunning in en moest de strandbar sluiten. Twee jaar later, in juni 2016, viel ook het doek over La Famiglia. De zaakvoerder legde zelf de boeken neer bij de rechtbank van koophandel. Die sprak het faillissement uit. Er werd een schuldenberg achtergelaten van meer dan 300.000 euro, voornamelijk onbetaalde rekeningen van leveranciers. Usul verhuisde daarop het concept van zijn zomerbar naar het domein De Wal in Stekene, maar ook daar liep het al snel fout. Begin vorig jaar viel het gerecht nog bij de familie binnen in een grootschalig onderzoek naar witwaspraktijken en het opstapelen van maar liefst 22 faillissementen.





Spelende kinderen

Het voormalige La Famiglia/Dennenland is intussen wel al van eigenaar veranderd. Het gebouw ging vorig jaar onder de hamer voor 250.000 euro. Het is nog niet duidelijk wat de toekomstplannen zijn voor de site, maar de eigenaar liet wel weten dat het gebouw binnenkort onder de sloophamer zal verdwijnen.





De buurt hoopt dat dit geen maanden meer zal aanslepen. "Want nu kan iedereen er zomaar binnen en buiten lopen", getuigt een buurman. "Het vele glas is ook gevaarlijk. Er is geen enkele afsluiting die spelende kinderen op afstand houdt. Bovendien is het geen fraai aanzicht."





Wie er achter het vandalisme kan zitten, is voor de omwonenden ook een raadsel. "Maar we horen wel regelmatig mensen klagen over het vele vandalisme in de gemeente. Zo werden recent nog een hele reeks straatnaam- en verkeersborden beklad met graffiti en in de Wareslagersdreef werd deze week nog een ruit van een auto op klaarlichte dag ingeslagen om een portefeuille te stelen."