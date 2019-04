Vondst van meer dan 3 kilo hasj na horrorcrash levert 18 maanden cel op Nele Dooms

08 april 2019

13u00 1 Waasmunster De man die na een wilde achtervolging een ware ravage aanrichtte bij een horrorcrash op de E17 in Waasmunster, is maandag door de Dendermondse rechter veroordeeld tot 18 maanden cel. De Fransman stond terecht voor het bezit van meer dan 3 kilogram cannabis. Die had hij in februari dit jaar in zijn wagen liggen toen hij probeerde te ontsnappen aan een verkeerscontrole.

“Hier hadden doden kunnen vallen door jouw gedrag”, haalde de Dendermondse rechter maandag tijdens de zitting uit, terwijl ze foto’s van verhakkelde wagens voor de neus van beklaagde Abdelkrim K., 32 jaar uit Frankrijk, gooide. “Blijf in Frankrijk in plaats van in België de boel op stelten te komen zetten. En stop met drugs!”

De ravage die de Fransman een paar maand geleden, in de nacht van 12 februari, aanrichtte is dan ook niet min. Op weg vanuit Frankrijk richting Nederland was hij, toen hij op de E19 in Brasschaat opgemerkt werd door de federale politie omdat hij te snel reed. Agenten wilde de zware Audi met Franse nummerplaat staande houden, maar chauffeur K. gaf plankgas en sloeg op de vlucht. Wat volgde was een wilde achtervolging via de E19, over de Antwerpse ring, door de Kennedytunnel richting E17. K. haalde snelheden tot ruim 260 kilometer per uur.

De politie besliste om de snelweg vlak voor Waasmunster volledig af te sluiten om zo te proberen de vluchtende chauffeur tot stilstand te brengen. Dat eindigde echter in een horrorcrash. K. reed met zijn Audi tegen hoge snelheid in op verschillende voertuigen die stil stonden aan de wegversperring. Drie personenwagens, een bestelwagen en een vrachtwagen werden aangereden. Eén van de voertuigen, een Volkswagen werd volledig tot schroot herleid. Als bij wonder viel er slechts één gewonde en kon K. op eigen kracht uit zijn wagen klauteren. Een vrachtwagenchaffeur die bij de crash betrokken was, kon K. overmeesteren en in bedwang houden tot de politie hem inrekende.

In de koffer van K.’s Audi trof de politie een zak met meer dan 3 kilogram cannabis aan. Zo werd meteen duidelijk waarom K. in Brasschaat aan de politiecontrole probeerde te ontsnappen. Hij was vanuit Frankrijk op weg naar Nederland geweest om de hasj daar te verkopen. Voor het bezit van de grote hoeveelheid drugs werd hij door het Dendermondse parket gedagvaard voor de correctionele rechtbank. De crash zelf krijgt allicht nog een staartje voor de politierechtbank.

De openbaar aanklager aarzelde niet en vorderde voor K. twee jaar cel en 8.000 euro boete. De rechter gaf hem een veeg uit de pan omdat hij met zo’n snelheid op een aantal voertuigen inreed. K. zelf probeerde de rechtbank tot mildheid aan te zetten. “Ik heb in de cel goed kunnen nadenken”, zei hij. “Ik ga een ander leven leiden, het allemaal over een andere boeg gooien. Op deze manier kan ik niet verder en ik ga ook stoppen met drugs dealen en gebruiken.” Het had allemaal niet veel impact op de rechter, die erg streng oordeelde. K. vliegt voor 18 maanden in de gevangenis en moet een effectieve boete van 8.000 euro betalen.