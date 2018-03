Vogelkijkmoment 16 maart 2018

Natuurvereniging vzw Durme houdt op zaterdag 24 maart tussen 14.30 en 16.30 uur een vogelkijkmoment aan het Meulendijkbroek in Sombeke. Hier is onlangs door 'De Vlaamse Waterweg' in overleg met vzw Durme een sluis gecontroleerd opengezet. "De verhoogde waterspiegel bracht hier massaal veel watervogels. Een voorproefje van wat mag verwacht worden na de Sigmawerken. Iedereen kan gratis uitleg krijgen van specialisten met telescopen", klinkt het. (YDS)