Vliegtuigfans, opgelet: ‘Blauwen Duivel’ keert terug naar Waasmunster Yannick De Spiegeleir

01 april 2019

16u41 0

Na een vuurdoop in Waasmunster vorig jaar was de replica van het oorlogsvliegtuig ‘Blauwen Duivel’ van piloot Willy Coppens de afgelopen weken te bewonderen in Brussel. In het paasweekend kunnen de inwoners van Waasmunster het bouwwerk van Johan Sturm opnieuw bewonderen in hun eigen gemeente.

De Blauwe Duivel was het toestel waarmee piloot Willy Coppens uit het West-Vlaamse Klerken tientallen vijandige toestellen uit het luchtruim schoot tijdens de Eerste Wereldoorlog.

“De Blauwen Duivel was de afgelopen weken de blikvanger in Brussel, onder meer afgelopen zaterdag op een evenement van NSB-nationaal. We kregen ook delegaties uit andere landen op bezoek”, zegt Sturm. Inwoners van Waasmunster krijgen de kans op de Blauwen Duivel te bewonderen tijdens het paasweekend van vrijdag 19 tot en met maandag 22 april.