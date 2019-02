Vier gewonden bij stevige crash op middenberm Kristof Pieters

09 februari 2019

19u25 0 Waasmunster Bij een zwaar ongeval op de E17 in Waasmunster zijn zaterdagmiddag vier gewonden gevallen toen een auto crashte tegen de middenberm en overkop ging.

Het ongeval gebeurde op de E17 richting Antwerpen omstreeks 15.10 uur. Tussen Waasmunster en Sint-Niklaas verloor de bestuurder van een Citroën Xsara plots de controle over zijn wagen. De wagen week plots heel bruusk naar links uit. De auto crashte daardoor erg hard tegen de betonnen jersey op de middenberm met als gevolg dat het voertuig met vier inzittenden over kop sloeg. De opgeroepen brandweer en medische diensten snelden ter plaatse, maar bij hun aankomst konden zij gelukkig vaststellen dat er niemand gekneld zat in de wagen. Iedereen had het voertuig reeds op eigen kracht kunnen verlaten maar allen raakten wel gewond. Ze werden voor verzorging naar het ziekenhuis van Sint-Niklaas overgebracht. Het ongeval zorgde een tijdje voor verkeershinder, maar de brandweer en een bergingsfirma konden de weg al bij al snel weer vrijmaken.