VIDEO: Brandweer redt bestuurster uit auto nadat ze in diepe gracht belandt Kristof Pieters

01 maart 2019

12u13 0 Waasmunster In Waasmunster heeft de brandweer vrijdagochtend een jonge vrouw uit haar auto moeten bevrijden nadat ze met haar wagen in de diepe gracht naast de Pontravelaan terecht gekomen was.

Het ongeval gebeurde omstreeks 8 uur. De jonge vrouw reed met haar Toyota richting Neerstraat. Net voorbij de ingang van het kerkhof slipte de wagen waarna de auto zo’n 5 meter lager in de gracht naast de weg terecht kwam. Gelukkig belandde de wagen niet op zijn dak, want in de gracht stond ruim een meter water. De jonge vrouw geraakte echter niet op eigen kracht uit de wagen. Met verenigde krachten kon de brandweer haar op een brancard naar boven trekken. Ze werd met lichte verwondingen en lichte onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis overgebracht.