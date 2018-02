Vernieuwing Durmebrug voorzien in 2019 21 februari 2018

De onveilige verkeerssituatie aan de Durmebrug wordt volgend jaar eindelijk aangepakt. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) via een schriftelijke vraag aan minister voor Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). "De onteigeningen voor het realiseren van nieuwe fietspaden zijn bijna afgerond. De aanbesteding is voorzien voor eind dit jaar", aldus de minister.





Voor de uitvoering van fietspaden langsheen de N446 te Waasmunster wordt op het programma 400.000 euro voorzien. Voor het vernieuwen van de Durmebrug in de N446 in Waasmunster wordt 1,5 miljoen euro voorzien, telkens in 2019.





De eerste fase omhelst de aanleg van fietspaden langsheen de N446 in samenwerking met de gemeente Waasmunster. Tevens zal het noodzakelijk structureel onderhoud van de rijwegverharding gebeuren en de heraanleg van de kruispunten in de zone van het fietspadenproject. Het tweede project omhelst de vervanging van de bestaande brug over de Durme. De brug, die door slijtage in slechte staat verkeert, wordt vervangen door een stalen bovenbouw, voorzien op zwaar verkeer en met fietspaden langs beide rijrichtingen. Ook de onderbouw van de brug wordt afgebroken en vervangen, met integratie van een doortocht van de weg naast de Durme door middel van een fietskoker. (YDS)