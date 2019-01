Verken Trage Wegen tijdens Winterwandeling Toerisme Waasmunster Yannick De Spiegeleir

14 januari 2019

Op zondag 27 januari organiseert de VVV/Toerisme Waasmunster een mooie winterwandeling langsheen verschillende trage wegen in Waasmunster tussen 14 en 17 uur. Tijdens een tussenstop kan je genieten van een gratis drankje en ook op het eindpunt krijg je wat te drinken. De prijs bedraagt 5 euro. Start is om 14u. Inschrijven is verplicht en kan vanaf 1 januari 2019 via toerisme@waasmunster.be.