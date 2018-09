Verdachte personen blijken kandidaat-huurders 03 september 2018

02u35 0

De politie van de zone Hamme-Waasmunster heeft in Morgenster in Waasmunster vier personen opgepakt die zich verdacht hadden gedragen. De vier waren rond 22 uur 's avonds op de oprit van een woning gereden. De bewoner zag plots verschillende personen met zaklampen lopen en alarmeerde de politie. Ter plaatse werden drie jonge mannen en een jonge vrouw aangetroffen. Twee personen zaten nog in de wagen. Omdat de vier gekend zijn voor andere gerechtelijke feiten werden ze gearresteerd en meegenomen. Uit het verhoor bleek dat ze geïnteresseerd waren om de woning te huren. Toen er niet gereageerd werd op hun aanbellen, besloten ze even rondom de woning te kijken. Het verhaal werd gecheckt en de woning bleek te huur te staan waarna ze terug werden vrijgelaten. (PKM)