Vandalisme bij zomerbar 28 mei 2018

Vandalen hebben lelijk thuisgehouden bij zeilclub Del Mare in Waasmunster. De uitbaters van het clubhuis hadden nog maar net de zomerbar in gebruik genomen en moesten zaterdagochtend al vaststellingen dat onbekenden een aantal ligzetels in het water hadden gegooid en enkele exemplaren hadden meegenomen. Er werden ook enkele boten losgemaakt.