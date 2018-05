Vandalen voor de rechter 17 mei 2018

02u28 0

Voor de Dendermondse rechter moesten Jonas C. (29) en Alex T (24). uit Waasmunster zich verantwoorden voor een reeks vandalenstreken. De twee zorgden voor brandstichtingen op een speelplein, in een tuinhuis en in de buurt van bewoonde panden en serviceflats. Ze hebben ook de diefstal van vijf flessen cava van het gemeentebestuur en een computer uit de gemeenteschool van Waasmunster op hun geweten. De feiten dateren allemaal van de periode tussen september en november 2014. Uiteindelijk werden de daders aan de hand van camerabeelden geïdentificeerd. C. en T. bekenden alles. "We waren onder invloed van drugs en alcohol op dat ogenblik", klonk het. Jonas C. daagde niet op tijdens de zitting om zich te verantwoorden. Er hangt hem een jaar cel boven het hoofd. Alex T., kleinzoon van een lokaal politicus, riskeert een werkstraf. Volgens zijn advocaat had hij zich laten beïnvloeden door Jonas C. "Zo raakte hij op het slechte pad, maar gelukkig is hij snel tegen de lamp gelopen", zei advocaat Yvan Naessens. "Hij heeft zijn leven ondertussen volledig gebeterd." Vonnis op 6 juni. (DND)