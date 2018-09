Vandaal moet jaar in cel Nele Dooms

05 september 2018

00u00 0 Waasmunster Twee vandalen uit Waasmunster zijn door de Dendermondse rechter veroordeeld wegens vandalenstreken.

Jonas C. (29) moet een jaar in de gevangenis. Hij daagde niet op tijdens zijn proces om zich te verantwoorden voor de vandalenstreken die hij pleegde in Waasmunster en werd bij verstek veroordeeld. C.'s 24-jarige kompaan kreeg de gunst van de opschorting. De twee, afkomstig uit Waasmunster, zorgden voor brandstichtingen op een speelplein, in een tuinhuis en in de buurt van bewoonde panden en serviceflats. Ze hebben ook de diefstal van vijf flessen cava van het gemeentebestuur en een computer uit de gemeenteschool van Waasmunster op hun geweten. De feiten vonden allemaal plaats tussen september en november 2014. Uiteindelijk werden de daders aan de hand van camerabeelden geïdentificeerd. C. en T. bekenden alles. Ze verklaarden dat ze de feiten onder invloed van drugs en alcohol pleegden.