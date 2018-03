Uitbaters steken Scallini in nieuw kleedje 07 maart 2018

02u43 0

Het bekende restaurant Scallini aan de Grote Baan in Waasmunster heeft een totale make-over gekregen. Na vijf jaar vonden uitbaters Didier Govaert en Ann Pincé het tijd om een nieuwe wind te laten waaien door hun zaak. "Het horecalandschap evolueert en we merken dat onze bezoekers een ander verwachtingspatroon hebben dan vroeger. We willen terugkeren naar eenvoud en pure smaken en een toegankelijke keuken aanbieden aan democratische prijzen zonder dat de kwaliteit achteruit gaat", aldus het koppel. De kaart met klassiekers is uitgebreid met een ruime selectie van onder meer burgers, slaatjes en stoofpotjes. Klanten die even moeten wachten op een tafeltje kunnen zich nestelen in de gezellige nieuwe lounge. Voor meer informatie kan je surfen naar de Facebookpagina van restaurant Scallini





(YDS)