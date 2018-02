Twee vrachtwagens rijden op elkaar in op E17 16 februari 2018

02u54 0 Waasmunster Op de E17 in Waasmunster botsten gisterenmiddag omstreeks 16 uur twee vrachtwagens op elkaar.

Zo'n kilometer voor de afrit Waasmunster richting Antwerpen moest de eerste vrachtwagen om ongekende reden bruusk in de remmen gaan. Zijn achterligger, een Nederlandse bestuurder werd hierdoor verrast en reed op zijn voorliggende collega in. Beide bestuurders bleven ongedeerd, maar de trekker van de aanrijdende vrachtwagen raakte zwaar beschadigd. Brokstukken en olie kwamen op de rijbaan terecht. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan vrij te maken. Omstreeks 17.30 uur was de rijbaan weer vrijgemaakt, maar ondertussen reikte de file al tot in Kalken. (PKM)