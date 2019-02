Twee verdachten opgepakt na korte achtervolging, agent lichtgewond bij arrestatie Kristof Pieters

08 februari 2019

14u25 0 Waasmunster De politie van de zone Hamme-Waasmunster heeft donderdagavond twee mannen kunnen oppakken die verdacht worden van inbraken. Dit gebeurde na een tip van een buurtbewoner en een korte achtervolging, waarbij ook een waarschuwingsschot werd gelost. Het onderzoek is intussen overgedragen aan het parket van Turnhout waar de twee blijkbaar ook het een en ander op hun kerfstok hebben.

“We hebben donderdagavond rond 19 uur een oproep gekregen van een alerte buurtbewoner die in de omgeving van de Spoorwegstraat een verdacht voertuig had opgemerkt”, zegt commissaris Geoffroy Michielsen. De witte wagen met Franse nummerplaat stond op de Spoorwegberm die uitsluitend toegankelijk is voor fietsers en wandelaars. De auto bleek niet slotvast te zijn en de sleutel stak zelfs nog in het contact. Het vermoeden was dan ook groot dat het om inbrekers ging en de wagen klaar stond om mee weg te vluchten. Net toen de opgeroepen politie ter plaatse kwam, vertrok de auto. Met een anonieme wagen werd een korte achtervolging ingezet. In de Europastraat kon de vluchtende auto tot stilstand gebracht worden. De bestuurder kon meteen gearresteerd worden. Een tweede man had zich in een tuin verscholen. Toen hij opgemerkt werd door de politie, probeerde hij opnieuw weg te vluchten. Daarbij heeft een van de agenten enkele waarschuwingsschoten gelost. De tweede verdachte kon kort daarop ook in de boeien geslagen worden. Hij gedroeg zich weerspannig en verwondde een van de agenten, die een snijwonde opliep. De betrokken agent kon na verzorging ter plaatse wel zijn werk verderzetten. De politie kreeg van de buurtbewoners heel wat lof toegezwaaid voor het geleverde werk. De agenten op hun buurt gaven dan weer een pluim aan de bewoners voor hun alertheid.

De twee verdachten hebben de Chileense nationaliteit en werden naar het politiecommissariaat overgebracht. Daar werden ze na een eerste verhoor opgesloten. “We kunnen ze voorlopig niet linken aan inbraken bij ons in de omgeving maar er zijn die avond alleszins geen nieuwe feiten vastgesteld”, zegt commissaris Geoffroy Michielsen. De twee hebben blijkbaar wel feiten op hun kerfstok in een andere regio of worden daar toch van verdacht. Het dossier werd intussen namelijk overgedragen aan het parket van Turnhout.