Trucker dood aangetroffen in stuurcabine op snelwegparking Waasmunster Kristof Pieters

03 januari 2019

15u50 0 Waasmunster Op de snelwegparking langs de E17 in Waasmunster is donderdag een vrachtwagenchauffeur dood aangetroffen in de cabine zijn truck. Het waren collega’s die alarm hadden geslagen omdat de man niet reageerde op het geklop op zijn cabine. Alles wijst op een natuurlijk overlijden.

Een ploeg van de Federale Wegpolitie, die een standaardcontrole uitvoerde op de snelwegparking in de richting van Antwerpen, werd donderdag aangesproken door een verontruste vrachtwagenbestuurder. Hij wees naar een Litouwse vrachtwagen waarvan de bestuurder niet meer reageerde op het geklop op zijn cabine. Toen de agenten poolshoogte gingen nemen konden ze helaas enkel het overlijden van de man, een Litouwse man van in de vijftig vaststellen. Omdat een overlijden in deze omstandigheden steeds als verdacht aanzien wordt, kwam het parket ter plaatse om het nodige onderzoek te voeren. Alles wijst erop dat de man een natuurlijke dood stierf. Mogelijk gebeurde dat woensdag al. Een andere chauffeur had de vrachtwagen gisteren ook al zien staan. Na het onderzoek werd het lichaam door de brandweer geborgen. Het verkeer ondervond geen hinder en de snelwegparking bleef gewoon open.