Truck met lading grind kantelt na klapband: snelweg 3,5 uur versperd Kristof Pieters

11 december 2018

11u14 0 Waasmunster Het verkeer op de E17 richting Gent en in een deel van het Waasland heeft dinsdagochtend zware hinder ondervonden door een spectaculair ongeval. Ter hoogte van Waasmunster kantelde een truck geladen met grind na een klapband.

Het ongeval gebeurde om 6.45 uur tussen de snelwegparking en de afrit Waasmunster. Een vrachtwagen van een firma uit Kieldrecht kreeg een klapband ter hoogte van de trekker. De jonge bestuurder probeerde nog uit alle macht om zijn vrachtwagen onder controle te houden, maar de oplegger, geladen met zo’n 20 ton grind gemengd met cement kantelde. De trekker raakte beschadigd maar bleef gelukkig wel overeind staan. De bestuurder van een personenwagen kon het gekantelde gevaarte niet meer ontwijken en reed er op in. Zijn Skoda Octavia liep zware schade op, maar hij bleef net als de vrachtwagenchauffeur ongedeerd.

De lading grind kwam verspreid over de snelweg terecht. Het verkeer dat achter het ongeval tot stilstand was gekomen kon nog met mondjesmaat passeren en moest daarvoor door de verloren lading grind rijden. De opgeroepen brandweer van Sint-Niklaas sloot de snelweg tijdelijk volledig af om het grind van één rijstrook te verwijderen, maar al snel bleek dat de brandweer en bergingsfirma voor een zware klus stonden om de weg weer vrij te maken. Voor het takelen van de vrachtwagen moest gespecialiseerd bergingsmateriaal ter plaatse komen. Er kwam ook een kraan aan te pas om de lading over te scheppen in een andere vrachtwagen. Omstreeks 9 uur was de vrachtwagen getakeld en kon men beginnen met het verwijderen van het grind. Omdat er in het grind ook cement gemengd was koste het de brandweer nog heel wat moeite om de rijbaan met hoge druk waterstralen proper te spuiten. Pas om 10.30 uur kon de snelweg weer volledig vrijgegeven worden.

Door het ongeval verliep de ochtendspits op de E17 richting Gent volledig in het honderd. Vele bestuurders stonden ruim twee uur in de file die op een bepaald moment tot aan het parkeerterrein in Kruibeke reikte, 15 kilometer verderop. Ook op de N41 en de N70 tussen Sint-Niklaas en Waasmunster stond het verkeer muurvast.