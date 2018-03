Tom Baert trekt lijst N-VA 24 maart 2018

N-VA Waasmunster heeft huidig OCMW-voorzitter Tom Baert aangeduid als lijsttrekker voor de verkiezingen. Met zetelende schepenen Petra Verstappen (44) en Werner De Nijs (62) op twee en drie en zetelend voorzitter van de gemeenteraad Eleni Fakiola (55) als lijstduwer zijn de belangrijkste plaatsen op de lijst ingevuld. "Ik ben ervan overtuigd dat we met deze ploeg voluit voor veilig thuis in een welvarend Waasmunster kunnen gaan", zegt afdelingsvoorzitter Regina Lenaers. "Onze kandidaat-burgemeester Tom Baert is geboren en getogen in Waasmunster en kent de gemeente door en door. We zullen ons volop inzetten om ons mooie groene Waasmunster te beschermen, het sociale weefsel te versterken, in te zetten op veiligheid en een toekomstperspectief te bieden aan jong en oud." (YDS)