Toerisme Waasmunster lanceert streekbiertje 09 mei 2018

De leden van Toerisme Waasmunster hebben met 'No37' een nieuw streekbiertje op de markt gebracht. De naam verwijst naar het codenummer van het voormalige vliegveld in Waasmunster dat gebruikt werd in de Tweede Wereldoorlog. Na de bevrijding van de heidegemeente, kreeg de natuur er de vrije hand en sinds de jaren '90 is het in privéhanden. "Het biertje kwam tot stand in samenwerking met lokale brouwers", zegt Guido Van Garsse van Toerisme Waasmunster. Op het familiefestival 'Viva De Meermin' konden de inwoners van Waasmunster het gerstenat voor de eerste keer proeven. De toerismevereniging stelde er ook haar aanbod van zomeractiviteiten voor. Het mooie zomerweer zorgde ervoor dat het biertje vlot over de toonbank ging. (YDS)