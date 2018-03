Stimuleer al je zintuigen met Dinner on the Lake NAAST EXCLUSIEF TAFELEN NU OOK OVERNACHTING IN 'COCOON' MOGELIJK YANNICK DE SPIEGELEIR

30 maart 2018

02u54 0 Waasmunster Het drijvende restaurant van 'Dinner on The Lake' keert deze zomer terug naar Waasmunster. Op een privémeer in de Abdij Van Roosenberglaan kan je exclusief tafelen op het water en nadien overnachten in een bolvormige 'cocoon'.

Dineren op een vlot midden op het water, omgeven door rustgevende natuur. Het unieke pop-upconcept 'Dinner On The Lake' gooide de voorbije twee zomers hoge ogen bij liefhebbers van gastronomie op een exclusieve locatie. In 2016 kreeg Waasmunster de primeur. Vorig jaar sloegen jonge ondernemers Angelo Medagoda en Jeremy Buyle hun tenten op aan een kasteelvijver nabij Zottegem.Deze zomer keert het drijvende restaurant echter terug naar het Waasland voor een samenspel van gastronomie en natuurschoon. "Na twee succesvolle edities verankeren we Dinner On The Lake van juni tot eind augustus aan het meer in de Abdij Van Roosenberglaan in Waasmunster", zeggen Medagoda en Buyle.





Feeërieke plaatje

Eén van de nieuwigheden dit jaar is de mogelijkheid om te overnachten in een cocoon vlakbij het water. Die moeten het feeërieke plaatje compleet maken. In de bolvormige constructies kan je wegdromen na een idyllisch avondje tafelen. De originele overnachtingslocaties zijn ook bestand tegen Belgische weersomstandigheden. "'s Ochtends kan je verder genieten met een klassevol ontbijt. Het is de ideale mogelijkheid om te bekomen van hectische werkweken dichtbij huis", aldus Medagoda.





Ook het vlot zelf krijgt een nieuw uitzicht. Dankzij de vernieuwde aankleding krijgt het concept een nog intiemere sfeer met een uitbreiding aan comfort. "Met een vernieuwde look, nieuwe keukenaccommodatie en een topteam van chefs met referenties als Het Hof van Cleve en Boury zetten we in op een superieure ervaring waarbij alle zintuigen worden gestimuleerd." Het culinaire team creëert deze zomer verfijnde gerechten met een knipoog naar de Aziatische keuken. "Elke maand wordt er een nieuw menu geserveerd."





Romantische date

Gezellig aan een lange tafel met je beste vrienden, een romantische date met je geliefde of een zakenlunch in een prachtige omgeving. Het behoort allemaal tot de mogelijkheden.





Dinner on The Lake vindt dit jaar plaats van 1 juni tot 31 augustus. Voor een lunch betaal je 75 euro inclusief drankenarrangement. De prijs voor een diner bedraagt 110 euro exclusief dranken. Voor een overnachting in één van de cocoons betaal je 150 euro voor 2 personen inclusief ontbijt.





Reserveren is mogelijk vanaf zondag 1 april via www.dinneronthelake.be. Wie een kaartje wil, moet er snel bij zijn, want vorige edities waren telkens snel uitverkocht. Per shift zijn er 34 plaatsen voorzien.