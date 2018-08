Sombeke viert kermis 09 augustus 2018

In Sombeke vindt van vrijdag 17 augustus tot dinsdag 21 augustus opnieuw de jaarlijkse kermis plaats. Op vrijdag opent de kermis met een wielerwedstrijd, een afterworkevenement en een optreden van Discobaar 'De Heerlijkheid'. Op zaterdag staan er onder meer een schandpaalloop en volksspelentocht op het programma. Op zondag kunnen bezoekers kuieren over de Sombeekse rommelmarkt en op maandag kunnen bezoekers zich vergapen aan de jaarlijkse torenworp. Op dinsdag tot slot staat het programma volledig in het teken van kinderen met tal van activiteiten van ballonplooien, volksspelen voor kinderen en een muzikale kinderstoet. Aansluitend op Sombeke kermis vindt Den Hert kermis plaats op woensdag 22 en zaterdag 25 augustus. (YDS)