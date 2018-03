Slechtziende loopt 7 marathons in 7 dagen JONATHAN (21) ZAMELT GELD IN VOOR G-SPORT VLAANDEREN YANNICK DE SPIEGELEIR

21 maart 2018

03u04 0 Waasmunster Jonathan Van Goethem (21) uit Waasmunster loopt vanaf maandag 2 april 7 marathons in evenveel dagen. Dat doet hij ten voordele van G-Sport Vlaanderen, de federatie voor sporters met een beperking. "Ik ben zelf slechtziend, dus weet wat het is om te sporten met een beperking."

Geboren met een afwijking aan één van zijn ogen beschikt Jonathan over minder dan een derde van het normale gezichtsvermogen. Die visuele beperking heeft hem nooit tegengehouden om zijn sportieve dromen waar te maken. Al van kindsbeen was hij terug te vinden op een voetbalveld. Intussen runt de 21-jarige Waasmunsternaar als personal trainer zijn eigen fitnesszaak 'John-Fit' in de industriezone Manta en heeft hij al ettelijke marathons achter de kiezen.





Om de lat voor zichzelf nog wat hoger te leggen ging Jonathan op zoek naar een sportieve uitdaging. Zo kwam hij op het idee om een week lang elke dag een marathon te lopen in de omgeving van Waasmunster. Een initiatief dat hij koppelt aan het goede doel. Al snel kwam hij zo uit bij G-Sport Vlaanderen: de federatie voor sporters met een beperking.





"Door mijn verminderde zicht weet ik wat het is om te sporten met een beperking. Als ik loop, kies ik altijd voor routes die ik ken en zeker op het einde van een looptocht moet ik op mijn tellen passen, want als je vermoeid bent, neemt ook je alertheid af", verduidelijkt Jonathan. "Ik heb veel bewondering voor mensen die hun beperking overwinnen om alsnog te sporten en wil die sporters een hart onder de riem te steken."





De sportieveling vat zijn krachttoer aan op paasmaandag 2 april. Die dag is het ook jaarmarkt in het centrum van Waasmunster waar Jonathan zijn aankomst plant om zijn krachttoer in de kijker te zetten.





Onder begeleiding

"Wellicht zal er ook een infostand aanwezig zijn van G-Sport Vlaanderen." Ook op medisch vlak is hij tot in de puntjes voorbereid. "Tijdens mijn marathonweek krijg ik begeleiding van mijn kinesist en ga ik op controle bij de dokter. Het belangrijkste blijft om voldoende te eten en te drinken tijdens het lopen", weet Jonathan.





Intussen tracht hij zoveel mogelijk sympathisanten achter zijn onderneming te scharen. "Verschillende vrienden en familieleden hebben al bevestigd dat ze een stukje gaan meelopen of fietsen. Iedereen kan aansluiten", zegt Jonathan. Wie zijn project en G-Sport Vlaanderen wil sponsoren, kan een sleutelhanger aankopen in zijn zaak of Jonathan sponsoren met een vrije gift of per kilometer via www.supportersvoorgsporters.be/





doe-een-gift of via het rekeningnummer BE32 7370 4653 6502.





Informatie over het sportieve evenement is te vinden via Facebookevenement 'Marathonweek@Waasmunster'.