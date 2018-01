Slachtoffer inbraak zet bewakingsbeelden online 02u52 0 Foto Kristof Pieters De daders werden gefilmd door buitencamera's. Waasmunster De bewoner van een huis in de Marktwegel in Waasmunster heeft de beelden van zijn bewakingscamera online gezet via Facebook.

De man looft een beloning van 1.000 euro uit voor de gouden tip die moet leiden naar twee inbrekers die zijn woning doorzochten. De feiten vonden plaats op 26 december van vorig jaar. Het duo had eerst aangebeld omdat er licht brandde en de televisie aan stond. Maar toen er niemand opende, sloegen ze een glas kapot van de achterdeur. De zoon des huizes was op dat moment in zijn slaapkamer en werd opgeschrikt door het lawaai van brekend glas en verborg zich daarom op zijn slaapkamer. De woning werd door de verdachten volledig doorzocht. Toen de daders op de bovenverdieping kwamen, stuitten zij op de zoon in zijn slaapkamer waarna zij op de vlucht sloegen. Daarop kon de zoon onmiddellijk de hulpdiensten verwittigen.





Geen geweld

Er werd geen geweld gepleegd, maar het is wel opvallend dat de daders toch het risico namen om de woning binnen te breken terwijl er beneden licht brandde en de tv nog speelde. De daders werden gefilmd door enkele buitencamera's.





Vermoedelijk werd er door dezelfde daders dezelfde avond ook nog een inbraak gepleegd in een woning in de Nijverheidslaan. Er werd een houten raam geforceerd en de dieven gingen aan de haal met cash geld, juwelen en enkele flessen sterke drank. (PKM)