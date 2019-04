Schepen Tom Baert (N-VA): “Ook buiten de politiek vonden we elkaar” Yannick De Spiegeleir

19 april 2019

17u46 3

Bij coalitiepartner N-VA valt het nieuws van Du Trés overlijden zwaar. “Vorige week had ik nog een bericht gekregen van Michel. Hij liet weten dat het niet zo goed ging, maar dat hij zou terugkeren. Ook tijdens zijn afwezigheid bleef hij het schepencollege mails sturen om ons raad te geven. Hij was een heel groot politicus”, zegt schepen Tom Baert (N-VA), die ook lovende woorden heeft voor Du Tré als mens. “In de vorige legislatuur nam hij ons als nieuwkomers meteen op sleeptouw en ondanks zijn uitstraling en kennis gaf hij nooit de indruk je te willen overtroeven. Ook buiten de politiek vonden we elkaar. Zo herinner ik me een trip naar het Sloveense jumelagedorp Kranjska Gora waar we samen op stap gingen. Een heel fijn weekend dat we dit jaar nog eens hoopten te herhalen. Jammer genoeg mag het niet zijn.”