Schepen De Nijs (N-VA) maakt werk van nieuwe fietsverbinding in Sint-Anna: “Veilige route naar centrum gemeente” Yannick De Spiegeleir

04 maart 2019

19u30 0 Waasmunster Het Waasmunsterse gemeentebestuur heeft een perceel landbouwgrond aangekocht in de Sint-Annawijk om werk te maken van een nieuwe fietsverbinding langs de Durme naar het centrum van de gemeente. “Het wegwerken van deze ‘missing link’ kan zorgen voor veiliger school- en woon-werkverkeer”, zegt schepen van Toerisme Werner De Nijs (N-VA).

Voor wie zich momenteel met de fiets wil verplaatsen tussen de Sint-Annawijk in Waasmunster en Hamme en het centrum van beide gemeentes rest er geen andere optie dan zich te begeven langs de N446. Een gevaarlijke gewestweg waar in 2016 nog een fietser om het leven kwam toen hij onder de wielen van vrachtwagen terecht kwam.

De Durmebrug en de N446 worden vanaf volgend jaar aangepakt, maar intussen maakt schepen van Toerisme Werner De Nijs (N-VA) ook werk van een veilige fietsverbinding. “Vanuit onze gemeentelijke administratie werd ik gewezen op de mogelijkheid om een missing link weg te werken”, vertelt de schepen. In een zijweg van de Sint-Annastraat, dat in de volksmond bekend staat als het ‘Polderstraatje’, loopt al een betonnen pad, maar een weg naar de Durmedijk ontbreekt. “Met de gemeente hebben we een perceel landbouwgrond aangekocht van 3.000 vierkante meter dat het mogelijk maakt om deze ontbrekende verbinding in de toekomst weg te werken”, bevestigt De Nijs. Het nieuwe fietspad zal langs een gracht naar de Durmedijk lopen.

De schepen hoopt de verbinding voor de zwakke weggebruiker ongeveer gelijktijdig te realiseren met de aanpak van de N446 in 2020 door het Agentschap Wegen en Verkeer. “Er lopen ook gesprekken met de diensten van De Vlaamse Waterweg die de intentie hebben om de Durmedijk op die locatie te verharden zodat fietsers vlot naar de Durmebrug kunnen rijden en zo hun weg kunnen vinden naar het centrum van de gemeente, Sombeke of Hamme.”

De Nijs stipt het belang aan van het project. “Deze nieuwe verbinding kan zorgen voor veiliger school en woon- en werkverkeer én is ook een meerwaarde voor het fietstoerisme in onze gemeente. Bijvoorbeeld voor kinderen uit de Sint-Annawijk die van en naar de gemeenteschool fietsen zal dit een pak veiliger zijn.” In de toekomst wil het gemeentebestuur van Waasmunster ook in andere dossiers werk maken van het wegwerken van missing links om lokale fietslussen te optimaliseren. “Met de opmars van de elektrische fiets, wordt de tweewieler een steeds populairder vervoersmiddel. Als gemeentebestuur willen we ervoor zorgen dat de weggebruiker zich zo veilig en comfortabel als mogelijk kan verplaatsen”, besluit De Nijs.