Ruyterrun 24 mei 2018

02u52 0

De Ruyter vzw organiseert op donderdag 31 mei een eerste recreatief loopevenement op de Ruiter in Waasmunster. Jong en oud kan er terecht voor maximum 6 rondjes van 1,8 kilometer. Inschrijven kan vanaf 18 uur aan de startplaats in de Langenaardstraat. De start is voorzien tussen 18.30 en 20.30 uur. De deelnamekost bedraagt 5 euro per volwassene. Wie 16 jaar of jonger is kan gratis deelnemen. Volwassenen gaan naar huis met één flesje van het lokale biertje n°37 per afgelegd rondje. Meer informatie via facebook.com/ruytercomité. (YDS)