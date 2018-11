RSLD stelt boomknotters ter beschikking Yannick De Spiegeleir

26 november 2018

17u16 0

Woon je in Waasmunster en heb je minstens 5 knotbomen die al 5 jaar of langer niet beheerd zijn? Dan kan je een beroep doen op de houtzoekers van Regionaal Landschap Schelde-Durme. Deze ervaren vrijwilligers komen gratis je knotbomen of houtkanten knotten in ruil voor het brandhout. “Een aanvraag indienen is nu heel eenvoudig geworden dankzij de website www.goedgeknot.be”, zegt Katrien Devriendt van Regionaal Landschap Schelde-Durme.“Voor je aan de slag gaat, maak je best enkele foto’s van je knotbomen, hun locatie en ook hun omgeving. Die foto’s voeg je samen met je naam, adres en contactgegevens in op de website en je aanvraag is klaar.” Daarna is het Regionaal Landschap aan zet: ze legt jouw aanvraag voor aan houtzoekers die actief zijn in jouw regio. Is de geknipte kandidaat gevonden, dan contacteert de vrijwilliger jou om verdere afspraken te maken.