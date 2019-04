Rookontwikkeling in woning door schouwbrand Kristof Pieters

04 april 2019

In een woning aan de Waasmunsterbaan, pal op de grens van Waasmunster en Lokeren, ontstond woensdagavond een rookontwikkeling als gevolg van een beperkte schouwbrand. De brandweerposten van Waasmunster en Lokeren snelden ter plaatse en hadden de toestand snel onder controle. In de woning hing wat rook en bijgevolg een sterke brandgeur, maar schade was er niet. De woning werd door de brandweer verlucht.