Rode kaart voor foutparkeerders 03 maart 2018

Voor 'Vrijdag MagDag' waren de leerlingen van de gemeentelijke basisschool De Wonderboom gisteren voor één keer ordehandhavers. Samen met agenten van Hamme en Waasmunster ondernamen ze een actie voor verkeersveiligheid rondom de school. Foutparkeerders kregen een rode kaart onder de ruitenwisser. Wie op een correcte plaats geparkeerd stond, kreeg een groene kaart. "Onder het motto 'samen springen we verder' willen we de verkeersveiligheid rondom de school verbeteren en de kinderen bewust leren worden van hun plaats in het verkeer", aldus juf Claudia Ryckaert. (YDS)