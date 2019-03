Rik Daelman (Open Vld) staat op vijfde plaats Kamerlijst Yannick De Spiegeleir

11 maart 2019

14u44 0 Waasmunster Op zondagavond 10 maart keurde het provinciaal bestuur van Open Vld Oost-Vlaanderen unaniem de kandidatenlijsten goed voor de Kamer en het Vlaams Parlement. Oud-burgemeester en huidig gemeenteraadslid Rik Daelman (58) staat op de vijfde plaats voor de Kamer.

“Het Waasland vertegenwoordigt ongeveer 250.000 inwoners. Gezien mijn lokale en regionale politieke ervaring denk ik over het juiste profiel te beschikken om de belangen van deze regio in de Kamer te verdedigen”, stelt Daelman. De liberale politicus was tussen 2001 en 2012 burgemeester van Waasmunster. Sinds de vorige legislatuur zetelt zijn partij lokaal in de oppositie. “Ik zetelde ook 14 jaar in het directiecomité van de belangrijkste intercommunale voor streekontwikkeling in het Waasland (Interwaas), waarvan 2 jaar (als burgemeester van Waasmunster) als voorzitter. In die hoedanigheid zetelde ik eveneens in het bestuur van het Antwerpse Havenbedrijf. Zelfs van op een 5de plaats wordt dit voor mij een uitdaging en vergt dit een sterk engagement. Een engagement dat ik graag wil aangaan”, besluit Daelman.