Restaurantuitbaters helpen politie eigen overvaller te klissen “Dader is hier nog komen solliciteren” Kristof Pieters

22 november 2018

17u53 0 Waasmunster De politie van de zone Hamme-Waasmunster heeft de dader gevat van de overval op het bekende restaurant De Verborgen Tuin in Waasmunster. Zaakvoerster Saar Van Gysel raakte bij de brutale overval gewond. Bij het opstellen van de robotfoto legden de uitbaters de link met een jongeman die enkele maanden eerder was komen solliciteren. Volgens de dader pleegde hij de feiten onder invloed van alcohol en cannabis.

De feiten dateren van maandag 3 september en vonden plaats in het privégedeelte van het sterrenrestaurant De Verborgen Tuin aan de Belselestraat in Waasmunster. Chef-kok Steven Van Snick en zijn partner Saar Van Gysel waren op dat moment thuis. De dief geraakte binnen via de keukendeur van het restaurant. Saar Van Gysel hoorde lawaai, maar dacht dat het om haar man ging. Toen ze poolshoogte ging nemen, stond ze plots oog in oog met de inbreker. Die gaf haar een vuistslag in het gezicht. De vrouw liep hierbij een neusbreuk op. De dader ging vervolgens aan de haal met 1.000 euro buit.

De politie van de zone Hamme-Waasmunster bevestigt dat de dader is gearresteerd en aangehouden. Het gaat om een 19-jarige jongeman. Hij is officieel woonachtig in Sint-Niklaas maar verblijft in werkelijkheid al een tijdje in Zele. De man legde volledige bekentenissen af. Hij verklaart dat hij de feiten pleegde onder invloed van alcohol en cannabis.

De uitbaters van De Verborgen Tuin reageren opgelucht dat de dader gevat is en achter slot en grondel zit. “We hebben de zaak eigenlijk zelf helpen oplossen”, vertelt chef Steven Van Snick. “De politie had enkele verdachten op het oog op basis van gsm-verkeer via de zendmast in de buurt van het restaurant. Zij bleken uiteindelijk niks te maken te hebben bij deze diefstal. Bij het opstellen van de robotfoto begon het ons echter te dagen dat we de man van ergens kenden. We waren ervan overtuigd dat het iemand was die in maart was komen solliciteren toen we onze zaak verhuisden van Geraardsbergen naar Waasmunster. Toppunt van alles is wel dat ik hem een kans wou geven. Hij mocht hier beginnen, maar op de eerste dag kwam hij al niet opdagen. Ons vermoeden bleek te kloppen. De politie heeft ons laten weten dat hij is opgepakt en volledige bekentenissen heeft afgelegd.”

Van het geld heeft het koppel voorlopig nog niks teruggezien. “Maar het is wel al een hele opluchting dat de dader gevat is”, vervolgt Van Snick. “Vooral mijn vrouw heeft er toch wel een trauma van overgehouden en eerlijk gezegd slaap ik sinds het voorval ook niet erg goed meer. Bij het minste verdachte geluid, denk je meteen aan het ergste. We hebben al een hond in huis gehaald en de beveiliging opgetrokken.”

Het is voor het koppel in ieder geval al een heel bewogen jaar geweest. Eerst was er de verhuis van de zaak, daarna de overval en vorige week werd onverwacht de Michelinster afgenomen. “De rust mag nu wel terugkeren”, geeft de chef toe. “Het afnemen van onze ster doet natuurlijk het meeste pijn maar we gaan met volle moed verder.”