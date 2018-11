Range Rover over de kop op E17: bestuurder gewond Kristof Pieters

09 november 2018

10u12 0

Op de E17 richting Antwerpen deed zich donderdagavond een zwaar ongeval voor. Een Range Rover Discovery met Britse nummerplaat en een vrachtwagen kwamen met elkaar in aanrijding. De bestuurder van de personenwagen verloor de controle over zijn voertuig, ramde de betonnen jersey op de middenberm en sloeg vervolgens op zijn kop. De wagen kwam op zijn kant tot stilstand op de midden- en linkerrijstrook. De vrachtwagen kon enkele honderden meters verder veilig op de pechstrook stoppen. Maar liefst vier brandweerposten rukten uit om de bestuurder, die gekneld zat in zijn wagen, te bevrijden. Het slachtoffer werd naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. Even was er verwarring toen een getuige meldde dat er nog een tweede inzittende weggevlucht zou zijn in de berm. Brandweer en politie kamden de omgeving uit, maar de zoektocht bleef vruchteloos.