Raam ingegooid 27 maart 2018

03u35 0

Op de Heide in Waasmunster werd zondag rond de middag een inbraak vastgesteld. De bewoner uit de Acacialaan kwam thuis na een paar dagen afwezigheid. Dieven hadden geprobeerd een raam aan de achterzijde met open te breken. Toen dat niet lukte, namen ze keien uit de tuin om het raam stuk te gooien. Bewoners signaleerden de voorbije dagen bijna dagelijks kleine of grote bestelwagens met Bulgaarse nummerplaten op de Heide. Het is niet zeker dat deze voertuigen gelinkt kunnen worden aan de inbraken, maar de politie zal ze bij aantreffen wel aan een controle onderwerpen. (PKM)