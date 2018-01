Privéconcert levert 1.700 euro op voor goede doelen 02u30 0 Foto Yannick De Spiegeleir

Pascale Provost en Gilles Van Gulck van de Colette Concept Store aan de Nieuwe Baan in Belsele organiseerden samen met Martine De Waele en Jan Van de Velde uit Hamme een privéconcert met de Nederlandstalige groep Meander, waarvan Justine Baert singer-songwriter is. De organisatoren overhandigden de integrale opbrengst van 1.717,37 euro aan een delegatie van de Lions Club Waasmunster Scaldiana, die dit bedrag zal gebruiken voor haar talrijke sociale doelen. "Wij zijn de organisatoren zeer dankbaar voor hun mooie bijdrage", stelde Lionswoordvoerder Rik Daelman. "Met onze serviceclub ondersteunen we een reeks aan sociale doelen. We feliciteren deze mensen voor hun belangeloze inzet."





(YDS)