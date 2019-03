Private ambulanciers trekken aan alarmbel: “We krijgen geen signalisatiewagen meer mee. Een patiënt uit auto halen duurt al snel 20 minuten” Koen Baten Kristof Pieters

17u20 0 Waasmunster De ambulanciers van de ziekenwagen Zele zijn het beu dat ze hun eigen leven moeten riskeren bij interventies op de autosnelweg E17. Sinds 1 januari krijgen private ziekenwagendiensten, die in opdracht van 112 rijden, geen signalisatiewagen van de brandweer meer mee. Deze beslissing is een federale bevoegdheid, en geen verantwoordelijkheid van de brandweerzone noch van de gemeente Zele. “Dit is eigenlijk Russische roulette spelen”, klinkt het.

Twee ambulanciers ondervonden dinsdagmiddag aan de lijve hoe groot het gevaar wel niet is als er geen signalisatiewagen wordt meegestuurd. De ziekenwagen Zele, die onder het Ambulance Centrum Oost-Vlaanderen valt, werd opgeroepen voor een zieke bestuurder die in zijn auto zat op de pechstrook van de E17 in Waasmunster richting Antwerpen. De bestuurder was onwel geworden en kon zijn auto niet op eigen kracht verlaten. De twee ambulanciers Ivan Vermeir en Martin Calle konden de patiënt evenmin evacueren, omdat het verkeer rakelings passeerde. “Het was onmogelijk om de deur langs de bestuurderskant te openen. Daarmee zouden we ons eigen leven riskeren. We konden dus enkel via de passagierskant de parameters nemen. Het was in het belang van de patiënt om zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te gaan omdat het toch wel een levensbedreigende situatie was. Nu moesten we meer dan 20 minuten wachten op de wegpolitie die het rechterrijvak afsloot, zodat we het slachtoffer konden evacueren uit zijn auto.”

Soms gaan wij liever naar het rusthuis dan naar een interventie op de E17, omdat we weten dat we geen signalisatie hebben

De toestand van het slachtoffer is stabiel, maar voor de hulpverleners is de maat vol. “Wat als we hier te maken hadden met een reanimatie?” vragen ze zich boos af. “Het gaat hier om een federale beslissing die sinds 1 januari van kracht is. De hulpverleningszones hebben daarin geen enkele inspraak. Private ziekenwagendiensten krijgen geen ondersteuning meer van signalisatiewagens, zelfs niet als ze in opdracht rijden van de dienst 112. Ziekenwagens van de hulpverleningszones daarentegen krijgen wel een signalisatiewagen meegestuurd. Het is wraakroepend dat personeel van private ziekenwagendiensten wel hun leven moet riskeren.”

De ambulanciers proberen nu de gemeente Zele mee op de kar te krijgen. “De signalisatie kwam er na dodelijk ongevallen met ambulanciers en werd nu afgeschaft. Moet er weer een dode vallen? Als dit voorvalt in mijn team stop ik er onmiddellijk mee", zegt Ivan Vermeir. “Het gaat om een federale beslissing”, zegt Hans Knop (CD&V), burgemeester van Zele. “Wij delen hun bezorgdheid, veiligheid primeert. De gemeente noch de brandweer kan onmiddellijk ingrijpen, maar we zullen niet nalaten dit met aandrang aankaarten bij de federale overheid", klinkt het. “De brandweer wil ons maar wat graag helpen, maar ze mogen niet", klinkt het bij de ambulanciers. “Soms gaan wij liever naar het rusthuis dan naar een interventie op de E17, omdat we weten dat we geen signalisatie hebben", klinkt het.

Afdelingshoofd Peter Cleymans van de dienst 112 is ook niet te spreken over deze beslissing. “Het gaat hier over een pure besparing die onze mensen in gevaar brengt. Helaas kunnen we de wet niet zelf aanpassen", klinkt het.