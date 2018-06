Politie pakt vier verdachte personen op 19 juni 2018

02u52 0 Waasmunster De politie heeft vier verdachte personen opgepakt, nadat een bewoner zaterdagavond rond 19.30 uur melding gemaakt had van een verdachte wagen met Franse nummerplaat in de Dommelstraat ter hoogte van het kruispunt met de Edmond Verstraetendreef.

Twee interventieploegen troffen vooraan in de Edmond Verstraetendreef een grijze Citroën Berlingo aan met daarin 3 mannen van Franse nationaliteit van 17, 18 en 19 jaar oud. Iets verderop kon de tweede ploeg nog een vierde man aantreffen, een 45-jarige man van Marokkaanse nationaliteit uit het Henegouwse Komen. Geen ven hen kon een zinnige uitleg geven over hun aanwezigheid op deze plaats. Zij disten een verhaal op hoe zij van de autosnelweg kwamen en panne hadden met hun auto. Ze moesten een band vervangen en waren op zoek naar water. Volgens de melder hadden drie van hen de tuin betreden van een nabij huis en zouden zij daar enkele minuten rondgehangen hebben. Drie van de vier konden geen enkel identiteitsbewijs voorleggen. De politie kon achterhalen dat enkelen gekend waren voor gerechtelijke feiten. Onder de auto vond de politie een tas met daarin een grote bus pepperspray en een rol plakband. Daarop werden de vier gearresteerd. Er werden geen inbraken vastgesteld, maar wellicht waren ze op zoek naar een geschikt doelwit. Het parket liet hen intussen terug vrij bij gebrek aan harde bewijzen. Er werd wel een dossier opgesteld voor poging diefstal in woning en voor verboden wapenbezit. De gsm's en auto werden in beslag genomen. (PKM)