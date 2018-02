Politie houdt grote anti-inbraakactie 24 februari 2018

02u50 0 Waasmunster De politie heeft gisteravond een grootscheepse anti-inbraakactie gehouden.

In samenwerking met de collega's van de zone Berlare-Zele werden 45 manschappen ingezet. Ten opzichte van 2016 is er het voorbije jaar opnieuw meer ingebroken in de heigemeente.





"De laatste jaren waren we erin geslaagd de inbraakcijfers fors te verminderen", zegt burgemeester Michel Du Tré. "We zaten vroeger rond de 80 tot 90 inbraken per jaar en in 2016 werd het aantal feiten herleid tot 40. Van deze 40 feiten, waren de meesten dan nog pogingen, zonder of met weinig buit. Vorig jaar hebben we echter terug een lichte stijging opgetekend."





Residentiële woningen

De stijging van het aantal inbraken valt niet enkel Waasmunster te beurt. Ook in de omliggende gemeenten werd hetzelfde fenomeen opgetekend. Om deze trend terug om te buigen, ondernam de politie gisteravond een grote actie. De focus lag vooral op de omgeving rond de Heide, vlakbij de E17. Daar staan heel wat residentiële woningen. Zo goed als elk kruispunt werd daar gecontroleerd. Resultaten zijn er voorlopig nog niet bekend. (PKM/YDS)