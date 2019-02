Poetsvrouw doet per ongeluk paniekalarm afgaan Kristof Pieters

06 februari 2019

In Waasmunster ging dinsdag rond 11 uur een paniekalarm af in een bedrijf. De politie spoedde zich meteen met enkele patrouilles ter plaatse. Bij controle bleek echter enkel de poetsvrouw aanwezig te zijn. Die had het alarm per ongeluk doen afgaan.