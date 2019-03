Plannen verkaveling Wareslage blijven op verzet stuiten Projectontwikkelaars beloven inspanningen op vlak van mobiliteit en waterhuishouding Yannick De Spiegeleir

21 maart 2019

16u18 2 Waasmunster De plannen voor de bouw van een 200-tal woningen aan de Wareslage blijven weerstand oproepen in Waasmunster. Op een nieuwe infovergadering stelden private ontwikkelaars Bosko en West-Grond Invest samen met Interwaas en huisvestingsmaatschappij De Zonnige Woonst hun aangepaste plannen voor. “We willen de omwonenden overtuigen dat de ontwikkeling een win-winsituatie kan zijn”, klinkt het bij de projectpartners.

Na de eerste druk bijgewoonde infovergadering trokken de private en publieke partners met hun aangepaste plannen opnieuw naar de buurtbewoners. “We hebben vooral gemerkt dat er op vlak van mobiliteit en waterhuishouding heel wat bezorgdheden zijn bij de buurtbewoners”, zegt Carl Lambrecht, projectbegeleider van LC Consult. “Met de opmerkingen die ons bereikt hebben, zijn we aan de slag gegaan.”

Op vlak van waterbeheersing maken de ontwikkelaars zich sterk dat de nieuwe situatie beter zal zijn dan de huidige. “Het grachtensysteem zal geoptimaliseerd worden en er wordt in een grote opvangcapaciteit voorzien voor zware regenbuien”, stelt planoloog Gaspar Bosteels, van studiebureau Irtas. De projectontwikkelaars gooiden ook andere troeven op tafel. Zo komen er in plaats van drie, slechts twee ontsluitingen en zal het gebied volledig ‘doorwaadbaar’ zijn voor fietsers en voetgangers. De huidige bewoners krijgen dankzij de ontwikkeling een achterontsluiting aan huis. Er wordt ook in een nieuwe fietsverbinding voorzien als alternatief voor de Stationstraat. “Zowel voor jonge tweeverdieners als inwoners van een oudere generatie willen we een betaalbare woongelegenheid aanbieden. We willen van de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied een win-winsituatie maken.”

De toenaderingspogingen kunnen het buurtcomité ‘Wareslage moet natuur blijven’ echter niet bekoren. “Wij beseffen dat de projectontwikkelaars deze infomarkten niet hoeven te organiseren. Dat siert hen, maar wij blijven gekant tegen deze plannen. Er is volgens ons geen nood aan de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk in Waasmunster. Het aanbod is voldoende groot. Dit stukje groen in Waasmunster mag niet verloren gaan.”

Wordt vervolgd dus. De huidige plannen worden verder uitgewerkt met de diensten van de gemeentes en betrokken overheden. “Nog voor het bouwverlof hopen we de nieuwe, aangepaste plannen voor te stellen”, zegt Lambrecht.