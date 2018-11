Piet Huysentruyt geeft kookdemonstratie aan klanten Prananatha Yannick De Spiegeleir

25 november 2018

Liefhebbers van de betere keuken waren vandaag aan het juiste adres bij meubelspeciaalzaak Prananatha in Waasmunster. Niemand minder dan Piet Huysentruyt kwam er een kookdemonstratie geven.

De culinaire acte de présence van de bekende chef vormde een wederdienst. “Voor Likoké on Tour, de wereldtournee van Piet met zijn restaurant, leverden wij het meubilair”, vertelt Sofie Van de Vijver van Prananatha. Het programma oogstte heel wat bijval, want voor alle kookdemonstraties was de zaal tot de nok gevuld. De aanwezigen konden zich laten inspireren door de heerlijke kersthapjes en genoten na bij een glaasje lekkere wijn van RV Vino uit Lokeren tijdens een degustatie.