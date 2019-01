Petra Buijse is nieuwe voorzitter CD&V Waasmunster Yannick De Spiegeleir

20 januari 2019

17u19 0 Waasmunster Tijdens de nieuwjaarsreceptie van CD&V Waasmunster kozen de leden voor Petra Buijsse als nieuwe voorzitter van de lokale partij. Ook de geledingen senioren, vrouw & maatschappij en JONG CD&V Waasmunster veranderen van voorzitter.

Peter Van Bossche wordt als voorzitter opgevolgd door nieuwkomer Petra Buijsse. Omdat CD&V Waasmunster beseft dat vernieuwing en ervaring hand in hand gaan verkoos het bestuur oud-voorzitter Rudy De Maere als nieuwe ondervoorzitter. “Ik ben heel blij met de kans die ik krijg van onze leden. Samen met het team vol vertrouwde en nieuwe gezichten bouwen wij met veel enthousiasme verder aan een dynamisch CD&V Waasmunster.”, zegt de nieuwe voorzitter Petra Buijsse vol goede moed. Ook JONGCD&V Waasmunster krijgt een nieuwkomer als voorzitter. Sofie Rupus geeft de komende jaren de fakkel door aan Yari Van Kaer. Bij Vrouw & Maatschappij neemt Marleen Van Hoey de verantwoordelijkheid over van Linda Quintelier en voor de seniorenafdeling is Heli Boterdaele de opvolger van Danny Van Huffel.