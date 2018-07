Pas gemaaid weiland in lichterlaaie 13 juli 2018

02u29 0

In de Neerstraat in Waasmunster brandde een pas gemaaid weiland grotendeels af. De brandweer kwam met groot materiaal ter plaatse omdat het vuur reeds gevaarlijk dicht bij een stal en de achterkant van een woning kwam. De oorzaak is nog niet geweten, maar mogelijk is het accidenteel ontstaan door een weggegooide brandende sigaret. Door de extreme droogte moest de brandweer de voorbije dagen al verschillende gras- en vegetatiebrandjes blussen. (PKM)