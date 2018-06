Parcours10 Miles loopt door domein Jan De Clerck 21 juni 2018

02u51 0 Waasmunster De 10 Miles van Waasmunster is op 30 juni aan zijn tiende editie toe. Om die jubileumeditie goed te vieren, lopen deelnemers over het prachtige domein van de familie De Clerck.

"Voor de tiende editie wilden we iets extra doen. Dat vonden we met een passage over het prachtige domein van Jan De Clerck", zegt Sofie Cools, diensthoofd Sport. "Verder gingen we ook op zoek naar sportievelingen die al negen keer deelnamen aan onze 10 Miles. Als ze dit jaar voor de tiende keer meedoen, krijgen ze een extraatje."





De 10 Miles is een organisatie van de gemeente in samenwerking met AVLO, Waasmunster Loopt en Vierschaarfeesten vzw. Het was voormalig burgemeester Rik Daelman die negen jaar geleden op het idee kwam om een sportief evenement te organiseren.





"Het leek me ideaal om dat tijdens de Vierschaarfeesten te doen. Zo zouden die feesten nog meer bijval krijgen", zegt Daelman. "Het begon met 400 deelnemers en vorig jaar waren er al 1.244 deelnemers voor de 10 Miles, de 7 kilometerrun en de kinderloop samen."





Heel wat mensen komen voor de sfeer, een ander deel komt dan weer puur voor het sportieve luik. Het parcours van de Waasmunsterse 10 Miles wordt door veel atleten gezien als de ideale kans om te trainen. Deelnemen kost 8 euro voor de zeven kilometer en 10 euro voor de 10 Miles. Ter plaatse betaal je respectievelijk 10 en 14 euro. Inschrijven: www.waasmunster.be/webwinkel. (KDBB)