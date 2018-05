Parallel fietspad Wareslage 14 mei 2018

Schepen van Mobiliteit Jurgen Bauwens (CD&V) benadrukt dat de CD&V/N-VA-meerderheid al langer werkt maakt van een parallel fietspad ten zuiden van de Stationsstraat en de Hoogstraat om de veiligheid van fietsers te optimaliseren. Hij reageert daarmee op het voorstel dat oppositiepartij Open Vld vorige week in deze krant lanceerde. "We voeren met het gemeentebestuur al langer gesprekken met de ontwikkelaar van het woonuitbreidingsgebied Wareslage en het Agentschap Wegen en Verkeer en zullen er alles aan doen om dit gerealiseerd te krijgen. Het is leuk om te horen dat we hiervoor ook steun vinden bij de oppositie", aldus Bauwens. (YDS)