Oppositieleider Rik Daelman (Open Vld): “Dit wens je niemand toe” Yannick De Spiegeleir

19 april 2019

17u48 2

“Politiek waren we niet de beste vrienden, maar dit wens je niemand toe”, reageert oud-burgemeester en huidig oppositieleider Rik Daelman (Open Vld) op het overlijden van zijn politieke tegenstander. In de vorige legislatuur verdrong de CD&V van Du Tré, de Open Vld van Daelman uit de meerderheid en het is geen geheim dat het niet boterde tussen de twee. Toch wenste ook Daelman zijn politieke opponent meteen veel beterschap toen er twee jaar geleden kanker werd vastgesteld bij Du Tré. Iets waarover de overleden burgervader zijn appreciatie uitsprak in interviews. “Dit verhaal staat volledig los van de politiek. Ik vind het in de eerste plaats heel jammer voor Michel zelf en uiteraard wensen wij namens Open Vld zijn familie en CD&V veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.”