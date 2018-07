Opletten voor 'ontmossers' 23 juli 2018

02u29 0 Waasmunster De politie van de zone Hamme-Waasmunster roept inwoners op om alert te zijn voor 'arbeiders' die aan huis aanbieden om daken te ontmossen.

Afgelopen vrijdag bood een onbekende zich omstreeks 13.30 uur aan bij een woning in de Weverstraat in Waasmunster. De bewoner stond de man te woord via de parlofoon, en liet weten dat hij geen interesse had. Ongeveer een uur later bood dezelfde man zich echter opnieuw aan, en opnieuw met hetzelfde voorstel. De bewoner vertrouwde het zaakje niet, en alarmeerde de politie. Die stuurde een patrouille ter plaatse, maar toen was de vogel al gaan vliegen.





De verdachte werd wel door de camera van de parlofoon gefilmd. Het gaat om een man van ongeveer dertig jaar oud. Hij wordt omschreven als een Italiaans type, met een vrij grote bril met verduisterde glazen. De man sprak gebrekkig Nederlands. Hij verplaatst zich met een lichte, grijze vrachtwagen.





Of de man mogelijk op verkenning was om later te kunnen inbreken, is niet duidelijk. De politie adviseert om sowieso op te letten met onbekenden die aanbieden om een dak of oprit te ontmossen. Vaak wordt er maar half werk geleverd, of vraagt men achteraf te hoge sommen. (PKM)