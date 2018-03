Opendeur Academie 30 maart 2018

De Academie van Waasmunster opent op paasmaandag haar deuren tijdens de jaarmarkt van 10 tot 13 uur. In het atelier 'tekenen' van Maria Degrève staat er een verrassing opgesteld. In de ateliers 'schilderen en beeldhouwen' kunnen bezoekers de studenten aan het werk zien. In de bibliotheek is er mogelijkheid om kennis te maken met keramiek en kunstgeschiedenis en in de wandelgangen is er werk te zien dat tot stand is gekomen op de Dag van de Academies.





(YDS)