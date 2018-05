Open Vld pleit voor veilig fietspad nabij Stationsstraat 09 mei 2018

02u28 1 Waasmunster Oppositiepartij Open Vld lanceert een voorstel voor een nieuw veilig fietspad in de omgeving van de Hoogstraat en de Stationsstraat.

"We zijn nooit een voorstander geweest van de voorziene fietssuggestiestroken in de buurt.





Veilige fietspaden zijn enkel mogelijk wanneer deze los van de rijweg worden aangelegd", zegt raadslid Rik Daelman. De partij klopte aan bij de projectontwikkelaars van het woonuitbreidingsgebied Wareslage om in dialoog te treden met het gemeentebestuur voor de aanleg van een apart fietspad in het woonuitbreidingsgebied.





Fietstunnel of -brug

"Het fietspad in kwestie kan dan aansluiting vinden op de Wareslagedreef, en dan via een eveneens nieuw aan te leggen fietspad achter de woningen van de Hoogstraat en via een subsidieerbare fietstunnel of -brug met de fietspaden langde N446 en de gemeentekern verbonden worden", klinkt het.





"Dit zou een veilige oplossing bieden voor het fietsverkeer in onze gemeente."





(YDS)