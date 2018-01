Open Vld pleit voor heropening politiekantoor 02u56 0 Foto YDS Kandidaat-burgemeester en lijsttrekker voor Open Vld Rik Daelman.

De verkiezingskoort in Waasmunster begint al te stijgen. Op haar nieuwjaarsreceptie stelde oppositiepartij Open Vld in het bijzijn van partijkopstuk Bart Somers al enkele speerpunten van haar verkiezingsprogramma voor. Eén van de prioriteiten van de partij van kandidaat-burgemeester en lijsttrekker Rik Daelman is de heropening van een lokaal politiekantoor in Waasmunster. "We willen meer blauw op straat en ervoor strijden om de uitvalsbasis van onze vier wijkagenten terug naar onze gemeente te halen. Veiligheid blijft één van onze belangrijkste prioriteiten, zeker wanneer we recent vernamen dat het aantal diefstallen binnen de politiezone over het algemeen gedaald is, maar in onze gemeente gestegen is", zegt Daelman. De liberale partij wil ook een vuist maken tegen de bomenkap in de Sombeekse meersen. "We zullen het gevecht moeten aangaan met de hogere overheid om onze Sombeekse potpolder te vrijwaren voor ontpoldering", klinkt het strijdvaardig. "Het huidige overstromingsgebied biedt naar onze mening meer dan voldoende veiligheid en heeft een fantastische rijkdom aan natuur in petto waarin onze kinderen en kleinkinderen in direct contact komen met wat onze mooie Durmevallei te bieden heeft." Tegen het voorjaar hoopt Open Vld haar definitieve verkiezingslijst voor te stellen. (YDS)